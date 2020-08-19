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    HaberlerEge Haberleri Altay, Quaresma’yla mutlu sona yakın
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    19.08.2020 - 07:00 |

    Altay, Quaresma’yla mutlu sona yakın

    Barcelona, Inter, Chelsea ve Portekiz Milli Takımı’nın yanı sıra uzun yıllar Beşiktaş’ta oynayan, 2010’da UEFA Şampiyonlar Ligi ve 2016 Avrupa Şampiyonası’nda şampiyonluk yaşayan Ricardo Quaresma’nın TFF 1. Lig’deki İzmir temsilcisi Altay’a transfer olacağı iddiaları yine alevlendi.

    Altay, Quaresma’yla mutlu sona yakın

    Barcelona, Inter, Chelsea ve Portekiz Milli Takımı’nın yanı sıra uzun yıllar Beşiktaş’ta oynayan, 2010’da UEFA Şampiyonlar Ligi ve 2016 Avrupa Şampiyonası’nda şampiyonluk yaşayan Ricardo Quaresma’nın TFF 1. Lig’deki İzmir temsilcisi Altay’a transfer olacağı iddiaları yine alevlendi. Siyah beyazlıların çilek transfer olarak 36 yaşındaki kanat oyuncusunu 750 bin euro yıllık ücret karşılığı ikna ettiği öne sürüldü.

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