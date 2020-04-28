Amatör kulüpler 65 Yaş'a takıldı

Tüm dünyada spor faaliyetlerini durduran koronavirüs salgını, amatör spor kulüplerini derinden etkiledi. Salgın süreci sonrasında amatör futbol kulüplerinin son durumları ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Bornova Futbol Kulüpleri Derneği ve aynı zamanda Hitab Spor Kulüp Başkanı olan Hakan Beşyıldız, bu salgının özgürlüğün, maddiyattan daha önemli olduğunu öğrettiğini söyledi. 65 yaş üstü vatandaşlara sokağa çıkma yasağı getirilmesi nedeniyle bazı kulüp başkanlarının ve yöneticilerinin bu süreçte evlerinden çıkamadıklarını belirten Beşyıldız, “Federasyon tarafından ligler ve maçlar ertelendi. Burada dikkat edilmesi gereken husus, amatör futbol takımlarımızı yöneten ASKF, TÜFAD gibi kurum ve kuruluşların idarecilerinin, 65 yaş üzeri risk grubunda olmaları. Sosyal izolasyonlarının devam etmesi nedeniyle görevlerinde aktif rol alamadılar. Ne yazık ki bu süreçte amatör futbol takımlarımızla hiçbir iletişim kuramamışlar ve sorunlara çare bulmaya yeltenmemişlerdir. Yapılacak her şeyi devletten bekleyen insanların, biz kulüp başkanlarını ve yöneticilerini yönetemedikleri ortadadır” ifadelerini kullandı.

‘Salgın yaraladı’

Başkan Beşyıldız, Covid-19 salgınının amatör futbol takımları başkanlarının ve yöneticilerinin, amatör futboluna emek veren antrenörlerin ve hocaların daha iyi kararlar alarak, yerel yönetimlerden bir şey beklemeksizin profesyonel takımlara oyuncu yetiştirmelerine vesile olduğunu söyledi. Mahallelerden milli futbolcuların çıktığı amatör ruha yeniden bürünüp, profesyonel takımların adı altında spor okulları açanlardan kurtularak daha güzel günlerin kucaklanacağını dile getiren Beşyıldız, “Salgın, amatör futbolla ilgili bütün aktörleri taca attı. Bu süreçten sonra, futbol kulüplerinin daha öncelerde faydalandığı ancak değer vermeyip inisiyatif bırakmadığı çalışan, bulan, birikimli ve yetiştiren eğitimci anlayış ve kadrolar, tek çözüm olacaktır. Çocuklarımıza amatör futbol ruhunu aşılamalı, futbolun para için değil mahalle ruhu için oynanması gerektiği konusunda bilgilendirmeliyiz. Bu süreçte amatör kulüplerimizin arkasında durarak, kapanma yoluna gitmesini engellemeliyiz” dedi.