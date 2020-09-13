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    13.09.2020 - 07:00 | | AA

    Antik tiyatroyu şimdi gidin görün

    Aydın’ın Sultanhisar ilçesinde Roma döneminin eğitim ve kültür kentleri arasında gösterilen Nysa Antik Kenti’nde yer alan tiyatro sahne binasının birinci katının ayağa kaldırılması için çalışma başlatıldı.

    Antik tiyatroyu şimdi gidin görün

    Aydın’ın Sultanhisar ilçesinde Roma döneminin eğitim ve kültür kentleri arasında gösterilen Nysa Antik Kenti’nde yer alan tiyatro sahne binasının birinci katının ayağa kaldırılması için çalışma başlatıldı. Nysa’nın 2 bin yıllık tarihi atmosferi yaşattığını belirten Kazı Başkanı Doç Dr. Serdar Hakan Öztaner, “Anadolu’nun podyumu ferizli kabartmalı 4 tiyatrosu vardır. Perge, Side, Hierapolis ve Nysa antik kentleri. Hierapolis’teki tiyatronun sahne binasının birinci katının restorasyonu tamamlandı” dedi. l 

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