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    13.05.2020 - 07:00 |

    Arkas, devler arenasında

    Türkiye Voleybol Federasyonu’nun (TVF) koronavirüs salgını nedeniyle Vestel Venus Sultanlar Ligi ve Axa Sigorta Efeler Ligi’ni normal sezon sıralamasına göre tescil etmesiyle birlikte Efeler Ligi’nde ikinci sırada yer alan Arkasspor, önümüzdeki sezon ülkemizi CEV Şampiyonlar Ligi’nde temsil etme hakkı kazandı.

    Arkas, devler arenasında

    Türkiye Voleybol Federasyonu’nun (TVF) koronavirüs salgını nedeniyle Vestel Venus Sultanlar Ligi ve Axa Sigorta Efeler Ligi’ni normal sezon sıralamasına göre tescil etmesiyle birlikte Efeler Ligi’nde ikinci sırada yer alan Arkasspor, önümüzdeki sezon ülkemizi CEV Şampiyonlar Ligi’nde temsil etme hakkı kazandı. Geçen sezon final oynayıp şampiyonluğu kıl payı kaçırmasına rağmen normal sezon sıralaması nedeniyle CEV Kupası’nda mücadele eden İzmir temsilcisi, bir sezonluk aranın ardından yeniden Şampiyonlar Ligi’ne döndü. Mavi beyazlılar, 2021 yılında Avrupa kupalarında tarihinde 16. kez, devler arenasında ise 9. defa yer almış olacak.

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