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    01.11.2020 - 07:00 |

    Ata’nın en özel İzmir kareleri

    Cumhuriyet’in 97. yılını coşkuyla kutlayan Özel Sağlık Hastanesi, Ulu Önderimiz Atatürk’ün birbirinden özel fotoğraflarından oluşan sergiye ev sahipliği yapıyor

    Ata’nın en özel İzmir kareleri

    İzmir Alsancak’ta kapılarını hizmete açan Özel Sağlık Hastanesi, yöneticileri, hekimleri, tüm çalışanları ve hastaları ile birlikte 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutladı. Açılışa özel olarak gerçekleştirilen Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün İzmir fotoğraflarından oluşan sergi de ziyarete açılarak günün anlam ve önemi vurgulandı. Gözde Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Op. Dr. Kenan Kalı, Cumhuriyetin kuruluşunun 97’nci yılını büyük bir coşkuyla kutladığımızı belirterek Cumhuriyetin ülkemizin en önemli kazanımlarından biri olduğunu ve yönetimin de millete geçtiğini dile getirdi.
    Op. Dr. Kenan Kalı, “Bir asıra yaklaşan Cumhuriyetimizi hala ilk günkü gibi genç ve dinamik olarak yaşatmak bizlerin görevidir. Ulu Önder Atatürk’ün silah arkadaşları ve tüm milletimizle birlikte verdiği mücadele sonucu Cumhuriyetimiz bundan 97 yıl önce kuruldu. Bizlere düşen bu mirası doğru anlamak, doğru yaşamak, yeni nesillere de doğru şekilde aktarmak ve korumaktır. Cumhuriyetin, Atatürk’ün ilke ve inkılaplarının bilincinde olarak ülkemizi daha da yükseklere taşımak için var gücümüzle çalışmalıyız. Türkiye Cumhuriyeti’nin güçlü adil ve merhametli bir şekilde daha uzun yıllarca yaşamasını temenni ediyorum. Tüm milletimizin Cumhuriyet Bayramı’nı en içten duygularımla kutlarım” dedi.
    Konuşmaların ardından alkışlar eşliğinde pasta kesildi, düzenlenen “Atatürk Fotoğrafları” sergisi de tüm Özel Sağlık Ailesi tarafından gezildi.

    Ata’nın en özel İzmir kareleri

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