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    05.02.2020 - 07:00 |

    Avrupa’da Türk derbisi

    FIBA Europe Cup 2. Tur L Grubu’nda 5’te 5’le lider olarak çeyrek finale yükselmeyi garantileyen Pınar Karşıyaka, bugün son maçta kendisi gibi son 8 vizesini alan Bahçeşehir Koleji’ni prestij sınavında ağırlayacak.

    Avrupa’da Türk derbisi

    FIBA Europe Cup 2. Tur L Grubu’nda 5’te 5’le lider olarak çeyrek finale yükselmeyi garantileyen Pınar Karşıyaka, bugün son maçta kendisi gibi son 8 vizesini alan Bahçeşehir Koleji’ni prestij sınavında ağırlayacak. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu’ndaki mücadele saat 20.00’de başlayacak. Kaf Kaf ve Bahçeşehir’in çeyrek finaldeki rakipleri de bugün K Grubu’ndaki Kiev Basket (Ukrayna)-Ventspils (Letonya) maçının sonucuna göre belli olacak.

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