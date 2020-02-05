Avrupa’da Türk derbisi

FIBA Europe Cup 2. Tur L Grubu’nda 5’te 5’le lider olarak çeyrek finale yükselmeyi garantileyen Pınar Karşıyaka, bugün son maçta kendisi gibi son 8 vizesini alan Bahçeşehir Koleji’ni prestij sınavında ağırlayacak. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu’ndaki mücadele saat 20.00’de başlayacak. Kaf Kaf ve Bahçeşehir’in çeyrek finaldeki rakipleri de bugün K Grubu’ndaki Kiev Basket (Ukrayna)-Ventspils (Letonya) maçının sonucuna göre belli olacak.