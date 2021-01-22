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    22.01.2021 - 07:00 |

    Avrupa’ya sağlık köprüsü

    2004 yılından bu yana, Yıldız Uysal’ın kurucusu olduğu Estrella Medikal Group bünyesinde hizmet veren Clinicas Estrella, tüm güzellik uygulamalarını tek çatı altında buluşturuyor.

    Avrupa’ya sağlık köprüsü

    2004 yılından bu yana, Yıldız Uysal’ın kurucusu olduğu Estrella Medikal Group bünyesinde hizmet veren Clinicas Estrella, tüm güzellik uygulamalarını tek çatı altında buluşturuyor. Estrella, Almanya’daki 3 şubesiyle de çözümler sunuyor.
    Yıldız Uysal, merkez olarak hijyen ve sosyal mesafe kurallarına önem verdiklerini ve temizlik ekipleri tarafından merkezin sürekli dezenfekte edildiğini dile getirdi, “Danışmanlığını yaptığımız doktorlarımızla, plastik cerrahi uygulamaları, diş uygulamaları, sigara bırakma ve zayıflamada kullanılan biorezonans, ozon terapi, medikal estetik, epilasyon ve zayıflama amaçlı bölgesel incelme, saç tırnak ve kuaför uygulamalarını bir arada sunuyoruz. Lazer epilasyonu, zayıflama cihazları ve tedavilerinin tüm son sistem cihazları, merkezimizde bulunuyor. Saç ekimi dahil olmak üzere vücuda dayalı birçok işlemi yapabiliyoruz. Ayrıntılı bilgi için clinicasestetik.com ve clinicas_estrella Instagram hesabımızı da izleyebilirsiniz” diye konuştu.

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