BİST1.3240.83EURO9.050.96USD7.620.96ALTIN458.861.29
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Ayda ve Atakan parkeye indi
    ABONE OL
    21.11.2020 - 07:00 | | HANDE NAYMAN DHA

    Ayda ve Atakan parkeye indi

    İzmir’i vuran depremde enkazdan 91 saat sonra kurtarılan 3 yaşındaki Ayda Gezgin, 8 yaşındaki ağabeyi Atakan Gezgin’le birlikte Bornova Belediyespor Basketbol Takımı’nın antrenmanına katıldı

    Ayda ve Atakan parkeye indi

    İzmir’i vuran depremde yıkılan Rıza Bey Apartmanı’nın enkazından 91 saat sonra kurtarılan 3 yaşındaki Ayda Gezgin, 8 yaşındaki ağabeyi Atakan Gezgin ile birlikte Bornova Belediyespor Basketbol Takımı’nın antrenmanına katıldı.
    Formasıyla tüm takımın ilgi odağı olan Ayda, baş parmağıyla ‘iyiyim’ mesajı verdi. Depremde yıkılan Rıza Bey Apartmanı’nın enkazı altından 91 saat sonra kurtarılan ‘Mucize bebek’ Ayda Gezgin ve ağabeyi Atakan Gezgin, Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ’un daveti üzerine Bornova Belediyespor Basketbol Takımı’nın antrenmanına katıldı. Bornova Belediyespor’un çalışmalarını sürdürdüğü Bornova Atatürk Kapalı Spor Salonu’nda yapılan antrenmana katılan Ayda ve Atakan bir süre basketbolcularla sohbet etti.
    Bornova Belediyespor formasını giyerek basketbol sahasında tüm takımın gözdesi olan Ayda, baş parmağını kaldırıp ‘iyiyim’ pozu verdi.Baba Uğur Gezgin’in de katıldığı antrenmanda takım oyuncuları, koç Faruk Beşok ve Başkan İduğ’un imzaladığı formayı giyen Atakan, hayranı olduğu oyuncularla tek pota maç yaptı. Atakan’ı dikkatle izleyen Başkan İduğ, minik Atakan’a oyuncak araba ve imzalı basketbol topu hediye etti. Başkan İduğ takıma, “Bu sene daha çok çalışıp, Atakan kardeşimiz için Süper Lig’e çıkalım” dedi.

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika... Akılalmaz! Satmaya kalktı...

    Son dakika... Akılalmaz! Satmaya kalktı...

    Resmen değişti, yüzde 50’si siliniyor…

    Resmen değişti, yüzde 50’si siliniyor…

    Ses getirecek araştırma! İşte en etkili yöntem

    Ses getirecek araştırma! İşte en etkili yöntem

    Pandemide eşitsizlik arttı

    Pandemide eşitsizlik arttı

    Sıradaki Haber