BASEK’te eğitim başlıyor

Batı Anadolu Sağlık ve Eğitim Kurumları (BASEK) bünyesinde eğitim ve öğretime devam eden Batı Anadolu Okulları Bilim ve Mesleki Teknik Liseleri 31 Ağustos’ta eğitim ve öğretime başlıyor. Ayrıca online eğitim için Batıanadolu TV de aynı gün yayına başlıyor.

Hayatın bazı aşamaları normale dönse de salgın riskinin devam ettiğini belirten BASEK Yönetim Kurulu Başkanı Op. Dr. Özer Gürbüz, “Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu’nun okullar için açıkladığı tüm önlemleri aldık. Bundan sonra öncelikli amacımız öğrencilerimizi koronavirüsten korumak” dedi.

İş ve üniversite garantisi

Sınırlı sayıda öğrenci için, mesleki eğitimdeki öğrencilere iş garantisi, teknik ve anadolu fen lisesinde okuyan öğrencilere de üniversite garantisi verdiklerini sözlerine ekleyen Gürbüz, “Grundıg Akademi ile yaptığımız protokol gereği Türk Alman ortak eğitim sistemini uygulamaya başladık. Buna göre Alman öğrenciler Türkiye’de, Türk öğrenciler de Almanya’da staj yaparak sertifika alabilecekler ve Avrupa’da çalışma imkânına sahip olacaklar” diye konuştu.

Batı Anadolu Bilim ve Teknik Liseleri çatısı altında; anadolu-fen, sağlık, biyomedikal, havacılık, uçak motor ve elektroniği, sivil havacılık, denizcilik, raylı sistemler, bilişim, yenilenebilir enerji, veterinerlik, hayvan sağlığı ve yetiştiriciliği, gıda-tarım teknolojileri olmak üzere İzmir Bornova, Manisa, Salihli ve Ödemiş’teki kampüslerde 12 farklı meslek dalında 5 bin öğrenciye eğitim veriliyor.