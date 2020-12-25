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    HaberlerEge Haberleri Bekir Coşkun Buca’dan gülümseyecek
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    25.12.2020 - 07:00 |

    Bekir Coşkun Buca’dan gülümseyecek

    Menderes Mahallesi’nde yapımı süren dev parka Türk basın tarihine damga vuran Bekir Coşkun’un adının verilmesini kararlaştıran Buca Belediyesi, parkın içine usta kalemin heykelinin de yapılması için proje hazırladı.

    Bekir Coşkun Buca’dan gülümseyecek

    Menderes Mahallesi’nde yapımı süren dev parka Türk basın tarihine damga vuran Bekir Coşkun’un adının verilmesini kararlaştıran Buca Belediyesi, parkın içine usta kalemin heykelinin de yapılması için proje hazırladı. Heykeltıraşlar Derya Ersoy, Ali Yaldır ve Zafer Dağdeviren, kaidesiz haliyle yaklaşık 2 metre yüksekliğinde olacak heykelde, Coşkun’un bir sohbet sırasında, sıcak gülümsemesiyle durduğu hali tasvir etti.

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