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    HaberlerEge Haberleri Bodrum’da Akdeniz Esintileri
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    18.08.2020 - 07:00 | | AA

    Bodrum’da Akdeniz Esintileri

    Bodrum’da “Akdeniz Esintileri” konseri düzenlendi. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın “Bodrum Kaleiçi Etkinlikleri” kapsamında soprano Funda Uyanık ve tenor Hakan Aysev, İbrahim Yazıcı yönetimindeki Mersin Devlet Opera ve Balesi Orkestrası eşliğinde sahne aldı.

    Bodrum’da Akdeniz Esintileri

    Bodrum’da “Akdeniz Esintileri” konseri düzenlendi. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın “Bodrum Kaleiçi Etkinlikleri” kapsamında soprano Funda Uyanık ve tenor Hakan Aysev, İbrahim Yazıcı yönetimindeki Mersin Devlet Opera ve Balesi Orkestrası eşliğinde sahne aldı. Çeşitli ülkelerden eserlerin seslendirildiği konserde sanatçılar, performanslarıyla beğeni topladı. İzleyiciler, Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği’ndeki konser alanına ateşleri ölçülerek ve birer koltuk boş bırakılarak alındı. l 

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