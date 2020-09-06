‘Bölgesel potansiyel desteklenmeli’

Ziyarette, Türkiye’de hindi yetiştiriciliğinin mevcut durumu ve büyüme potansiyeli ile Tarım ve Orman Bakanlığı Çamlı Yem Besicilik işbirliğiyle bölgesel potansiyelin desteklenmesi konuşuldu.



Kovid-19 önlemleri kapsamındaki ziyarete Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, AK Parti Manisa milletvekilleri İsmail Bilen, Mehmet Ali Özkan, Murat Baybatur, Semra Kaplan Kıvırcık, Tamer Akkal ve Uğur Aydemir, TMO Genel Müdürü Ahmet Güldal, Hayvancılık Genel Müdürü Zekeriyya Erdurmuş, Manisa Tarım ve Orman İl Müdürü Metin Öztürk, TKDK Manisa İl Koordinatörü Uğur Uslu ve Selendi İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Aslanalp ile Çamlı Yem Genel Müdürü Hasan Girenes ve Çamlı Yem İş Ünitesi Direktörü Cenk Doğru katıldı.