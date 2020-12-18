Böylesini görmedik

Koronavirüsü yenen doktorlar, hastalık sürecini anlattı. Soma Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Ali Osman Çağlayan, Kovid-19’un hafife alınmaması gerektiğini söyledi. İzmir 112 Filyasyon ekibinde görevli Dr. Vehbi Gençosmanoğlu da (53), “Maskeyi ihmal etmemeliyiz” dedi. Terleme şikayetleri sonrası test sonucunun pozitif çıktığını belirten Çağlayan, “Asıl etkiler sırt, kas ve baş ağrılarıyla başladı. Akabinde sersemlik, kafayı kaldıramama sorunları oldu. Ben elbette daha önce nezle, grip geçirdim, hatta ailevi Akdeniz Ateşi (FMF) hastasıyım, ataklar geçirdim. Böyle ağır bir hastalık geçirdiğimi hiç hatırlamıyorum. Üzerimden kamyon geçmiş gibiydi. Bir diziyi izleyemiyor, bir kitap okuyamıyorsunuz” diye konuştu.

Organları etkiliyor

Koronavirüsün sadece akciğerleri değil, vücudun diğer organlarını da etkilediğine işaret eden Çağlayan, “Bu hastalık damarları etkileyen, kalbi, beyni etkileyen sistemik bir hastalık esasen. Özellikle son dönemde kalp krizi ve inme geçiren bazı hastaların ölüm sebebinin bu hastalık olduğunu düşünüyoruz. Çünkü damarlarda bir iltihap yapıyor ve bu iltihap da tıkanıklığa neden oluyor. Böbrekleri ve bütün damarları etkiliyor” ifadesini kullandı.

‘Kendinizi koruyun’

İzmir 112 Filyasyon ekibinde görevli Dr. Vehbi Gençosmanoğlu da, koronavirüsü yenip tekrar görevini döndü. Yaşadığı süreci anlatıp vatandaşları da uyaran Dr. Gençosmanoğlu, “Ben 2 kişi çalışırken bile virüsü kontrol edemedim. Siz 40-50 kişi bir araya gelerek bu virüsü kontrol altında tutamazsınız. Çok büyük risk. Bizim ve toplum için tehlikeli. İnsanımızın bu açıdan bilinçli, bilgili olması lazım. Kendinizi koruyun. Maske ve el hijyeni kesinlikle çok önemli. Aynı zamanda diğer insanları da korumaya çalışın. Bu koruma tamamen bilgi akışıyla ilgili olabilir. Sizin temas ettiğiniz, temaslı kişiler varsa lütfen diğer insanları durumdan haberdar edip önlemlerini almalarını sağlayın” şeklinde konuştu.