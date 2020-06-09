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    09.06.2020 - 07:00 | | BURHAN CEYHAN DHA

    Büyük Bir başarı hikayesi

    AYDIN’IN Efeler ilçesinde yaşayan, beyin felci olarak da bilinen doğuştan serebral palsi hastası olan Mustafa Erol (39), 4 yıl önce piyasaya çıkardığı ‘Herkes Beni Engelli Sanıyo!’ isimli hikaye kitabının ardından başka bir engellinin hayatını konu alan ikinci kitabını klavyeyi burnuyla kullanarak yazıyor.

    Büyük Bir başarı hikayesi

    AYDIN’IN Efeler ilçesinde yaşayan, beyin felci olarak da bilinen doğuştan serebral palsi hastası olan Mustafa Erol (39), 4 yıl önce piyasaya çıkardığı ‘Herkes Beni Engelli Sanıyo!’ isimli hikaye kitabının ardından başka bir engellinin hayatını konu alan ikinci kitabını klavyeyi burnuyla kullanarak yazıyor. Doktora yapmaya hazırlanan Erol, günün büyük bir bölümünü kitap okuyarak ve bilgisayar başında kitabını yazarak geçiriyor. Koronavirüs salgını nedeniyle evde kalındığı dönemde, engellilerin neler yaşadığını herkesin anladığını düşündüğünü belirten Erol, salgın döneminde evde kalınmasıyla ilgili bilgisayarına, şu notları düştü:
    Hayırseverlere çağrı
    “Evlerinize kapandığınız zaman neler hissettiniz, sevgili dostlar. Özgürlüğünüzün kısıtlandığını hissettiniz. Hissetmekten ziyade bunu yaşıyorsunuz. Hep birlikte yaşıyoruz öyle değil mi. Evden çıkamayıp özgürlüğünüz kısıtlanınca kendinizi bir nevi engelli gibi hissettiniz mi? Kendinizi bir engellinin yerine koyabildiniz mi? Birbirinizden uzak kalınca birbirinizin değer ve kıymetini daha iyi anlayabildiniz mi? Sizi bilmem ama ben dostlarla birlikte olmayı çok özledim.” Oğlunun bir akülü tekerlekli sandalyeye ihtiyacı olduğunu vurgulayan anne Hatice Erol da, “Bizim şu anda bunu alma gücümüz yok. Ev aldığımız için kredi borcumuz var. Mustafa’ya akülü tekerlekli sandalye konusunda hayırseverler yardımcı olursa memnun oluruz” dedi.

    Ortaköy'de kumpircilerin bulunduğu sokakta çökme meydana geldiBeşiktaş Ortaköy'de araç trafiğine kapalı olan kumpircilerin olduğu sokakta çökme meydana geldi. olayda hafif yaralan kadın hastaneye kaldırıldı.
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