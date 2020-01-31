Central Hospital dünyaya açılıyor

Batı Anadolu Sağlık ve Eğitim Kurumları (BASEK) Yönetim Kurulu Başkanı Op. Dr. Özer Gürbüz, Central Hospital da son teknolojik tıbbi cihazlar, yenilenen otelcilik hizmeti ve güçlü hekim kadrosuyla hizmet vermeye devam ettiklerini söyledi. İzmir’e yeni donanımlı kalp ajjıografı sistemini kurduklarını kaydeden Gürbüz, “Yine son teknoloji ürünü MR ve multi slice bilgisayarlı tomografi sistemlerimizin de devreye girmesiyle Batı Anadolu hastaneleri yurtiçi ve yurtdışı hastalara Avrupa standartlarında sağlık hizmeti sunmaya başladı” dedi

Sağlık turizmi vurgusu

Sağlık turizminde ciddi yatırımlar yaptıklarını, Avrupa, Rusya ve Ortadoğu’dan hasta transferlerine en kısa zamanda başlayacaklarını ifade eden Gürbüz, Türkiye’nin yakın gelecekte dünyanın önemli sağlık turizmi merkezlerinden biri haline geleceğini, özellikle İzmir başta olmak üzere Ege Bölgesi’nin termal kaynaklarının daha etkin kullanımıyla ilgilinin daha da artacağına inandığını vurguladı. Bu konuda önemli çalışmalar yaptıklarını belirten Op. Dr. Gürbüz, şunları söyledi: “Çeşme Çiftlikköy’de grubumuza ait Çeşme Farm Otel’i sağlık turizmi konusunda hizmet verecek duruma getirdik. Bu otelde hem sağlık turizmi yapıp hem de mobil sağlık araçlarımızla hastanın bir merkezden diğer merkeze sağlıklı bir şekilde naklini planlıyoruz. Şu anda sadece kara araçlarıyla nakil sağlanırken yakın gelecekte Batı Anadolu Mobil Sağlık Sistemi bünyesine deniz ve hava araçlarını da katacağız.”

Yeni MR sistemi

BASEK bünyesinde eğitim ve sağlık hizmetinin tek çatı altında verildiği, eğitim alan hemşirelik, ebelik ve tıp teknisyenlerinin hastanede staj yaparak meslek eğitimlerini tamamladığına dikkat çekti. Akademik kadroyu genellikle profesörlerden oluşturduklarını belirten Gürbüz, Anjiyografi ünitesinin yenilenmesi, açık kalp ameliyatları ve lazer operasyonları, diyabet ve obezite cerrahisinin de uygulanmaya başlanmasının ardından teşhis koyma sürecinde önemli bir yeri olan MR sisteminin de yenilendiğini ifade etti, “Ayrıca multi slice bilgisayarlı tomografi sistemi de aktif halde kullanılıyor. Yeni görüntüleme sistemleriyle aynı anda birçok işlemi dakikalar içinde yapıp, raporlama yapabiliyoruz. Hastalarımız çok daha az radyasyona maruz kalıyor” diye konuştu.

Yeni hastane

Op. Dr. Özer Gürbüz, “Batı Anadolu Central Hospital’dan sonra Mersinli Batı Anadolu Cerrahi Tıp Merkezi ve Mavişehir Batı Anadolu Tıp Merkezi’ni tek bir merkez halinde birleştirerek Mersinli’de yeni bir hastane yatırımına girdik. Yeni hastanemiz de kurulmakta olan Batı Anadolu Üniversitemizin hastanesi olarak hizmet verir hale getirilecek” dedi.