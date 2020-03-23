Çeşme polisinden önlem

Çeşme Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe girişlerinde yaptığı kontrollerde, koronavirüse karşı önlem olarak maske ve eldiven kullanmaya başladı. Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kontroller sırasında sosyal mesafeye de uyarken, ehliyetlere de uzaktan bakarak, tabletlerden sorgulama yaptı. Öte yandan birçok sürücünün de araçlarını maske takarak kullanmaları dikkat çekti.