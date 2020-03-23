23.03.2020 - 07:00 | | YUSUF ÇINAR
Çeşme polisinden önlem
Çeşme Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe girişlerinde yaptığı kontrollerde, koronavirüse karşı önlem olarak maske ve eldiven kullanmaya başladı.
Çeşme Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe girişlerinde yaptığı kontrollerde, koronavirüse karşı önlem olarak maske ve eldiven kullanmaya başladı. Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kontroller sırasında sosyal mesafeye de uyarken, ehliyetlere de uzaktan bakarak, tabletlerden sorgulama yaptı. Öte yandan birçok sürücünün de araçlarını maske takarak kullanmaları dikkat çekti.
Bakan Koca'nın paylaştığı kardeşlerin hemşire annesi: Lütfen evlerinizde kalınSağlık Bakanı Fahrettin Koca, Samsun'da anne ve babası çalıştığı için evde kalan 4 ve 6 yaşındaki iki kardeşin 'Anne ve babamızı görmemiz için sizde evde kalın' yönündeki çağrılarını sosyal medya hesabından paylaştı. Kısa sürede binlerce kişinin paylaştığı iki kardeşin sağlık çalışanı annesi Burcu Gündoğdu, "Bizler, çocuklarımızı evde bırakarak, milletimiz için 24 saat nöbet tutuyoruz. Vatandaşlarımızdan istediğimiz, lütfen evlerinizde kalın" dedi.
Doğanay Tüzüngüç'ün 'corona' şarkısı rekor kırdıKübalı şarkıcı Camila Cabello'nun dünyaca ünlü 'Havana' şarkısını farklı şekilde yorumlayarak corona virüse yorumlayan Doğanay Tüzüngüç'ün şarkısı sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı. Tüzüngüç, o şarkının hikayesini ve gelen yorumları anlattı.