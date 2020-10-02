Çeşme’de suyun altı farklı güzel

Turizmin gözdesi Çeşme, su altı zenginlikleriyle dalış tutkunlarının adresi oldu. Bölgenin hem fauna hem de flora bakımından zengin olduğunu söyleyen Derin Doğa Dalış Merkezi sahibi Erdinç Ergün, “Çeşme, 20’ye yakın dalış noktası, su altı heykelleri, batıklar, kaya oluşumları ve yüzlerce vatozun bir arada gözlenebildiği vatoz tarlasıyla yerli dalgıçların gözdesi. Şu anda Çeşme’de köpek balıklarının da olduğunu biliyoruz. Kaymakamlık, belediye ve Deniz Ticaret Odası’nın yardımlarıyla su altında heykel projeleri devam ediyor. Osmanlı-Rus Savaşı sırasında battığı sanılan Osmanlı’ya ait iki gemi batığı da var ancak tarihi niteliği nedeniyle dalış yasak” diye konuştu.