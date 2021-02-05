Çevre dostu okulların ödüllerini başkan verdi

Türkiye Taşınabilir Pil İthalatçıları Derneği (TAB) ile Edremit Belediyesi arasındaki protokole istinaden yapılan atık pil toplama yarışmasının kazanan okulları Uğur Böceği Kreşi ve Edremit Cumhuriyet İlkokulu oldu. Her iki okulu da tebrik eden Başkan Selman Hasan Arslan, sertifika ve hediyeleri okul müdürlerine verdi. Arslan, geri dönüşüm konusunda bilinçlenmenin küçük yaşlarda kazandırılması gerektiğini söyledi.