‘Çocukluk aşkım görevim oldu’

Türkiye ve dünyadan binlerce kişiyi hayalindeki yüze kavuşturan Kulak Burun Boğaz ve Yüz Estetik Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Cem Karas, çoğu kişinin bilmediği bir görevi daha başarıyla yürütüyor. Karşıyaka Spor Kulübü Basketbol Şube Başkanlığı yapan Karas, çocukluğundan beri hiç eksilmeyen spor aşkı ve hayranı olduğu takımın parçası olma yolculuğunu anlattı.

Tanışma hikâyesi

Çocukluğundan beri sporu çok sevdiğini ve basketbola özel bir ilgisi olduğunu belirten Karas, “Karşıyaka Spor Kulübü ile 30 yıl önce, orta 3’üncü sınıfta tanıştım. Mahallede ve okul bahçesinde sürekli basketbol oynuyoruz. Arkadaşlarım da çok iyi olduğumu söylüyordu. Bir gün annemden izin alıp otobüse bindim ve Karşıyaka Stadı’nın yolunu tuttum, ‘İdman nerede yapılıyor?’ diye sorup utana sıkıla içeri girdim” dedi.

Antrenör olduğunu düşündüğü orta yaşlı birine “Merhaba, iyi basketbol oynadığımı düşünüyorum beni dener misiniz?” dediğini ve Karşıyaka Spor Kulübü Basketbol takımıyla bu şekilde tanıştığını belirten Karas, şöyle konuştu:

Hiç kopmadı

“Sandığım kadar iyi olmadığımı gördüm, antrenmanlara da düzenli devam edemiyordum. Zaten o dönem zor durumda olan aileme yol ve yemek parası da yükü oluyordu. İzmir Atatürk Lisesi’ne başladığımda basketbol aşkım hala devam ediyordu. Hiç takıma giremiyordum hep yedektim. Bizim dönem resmen altın çağ gibiydi, Hüseyin Beşok gibi isimler vardı. Ama hep basketbolun içinde oldum. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde de oynamaya devam ettim.”

Gençlere destek

Uzmanlığını tamalayıp İzmir Ekol KBB Hastanesi’ni kurduktan sonra çok yoğun bir tempoya girdiğini belirten Karas, “Basketbol aşkım biter mi? Bitmez. İş hayatından kalan zamanlarda, alt yapıya yöneldim. Üniversiteli gençlerden takımlar kurup küçük liglerde mücadele ettik. Bundan tam 12 yıl önce de, Nazım Torbaoğlu beni aradı, ‘Basketbol şube için çalışır mısın?’ dedi. Böyle güzel bir muhit böyle güzel bir camia, böyle güzel insanların olduğu başka bir yer yok. Ancak biz çok daha iyi olmak zorundayız. Şu anda 45 yaşındayım ama felsefi açıdan baktığımızda belki 50 bin yaşındayım. Mesleğim gereği sürekli insanlarla temas halindeyim, onları dinliyorum konuşuyorum tedavi ediyorum. Spor da en sağlıklı iletişim. Bu birikimimi şimdi kullanma zamanı, kafamda bir sürü projem var. Bunları sırası geldikçe hayat geçirmek en büyük dileğim” dedi.

‘Efsanenin parçası olmak muhteşem’

12 yıldır ilk günkü motivasyon ve heyacanla Karşıyaka Spor Kulübü Basketbol takımı için çalıştığını belirten Op. Dr. Cem Karas, “Ana yönetim dahil olmak üzere her kademede, gece gündüz, dur durak bilmeden Karşıyaka basketbolu için çalıştım. İçimdeki bu sevgi asla bitmez. A takımıyla beraber olmak çok güzel. Hele Ufuk Sarıca gibi bir hocayla çalışmak efsane. Çok ülke gördüm, sporla yatıp kalkan şehirlerde, birçok insanlarla arkadaşlıklar kurdum. Karşıyaka hepsinden güzel ve çok daha iyi” dedi.