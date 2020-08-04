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    HaberlerEge Haberleri Denizlispor, Lung’a kanca attı
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    04.08.2020 - 07:00 |

    Denizlispor, Lung’a kanca attı

    Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor, yeni sezonda kaleci transferi için Hes Kablo Kayserispor ile sözleşmesi sona eren Silviu Lung’u gündemine aldı.

    Denizlispor, Lung’a kanca attı

    Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor, yeni sezonda kaleci transferi için Hes Kablo Kayserispor ile sözleşmesi sona eren Silviu Lung’u gündemine aldı. Yeni sezon öncesi alternatifli bir kadro kurmak isteyen yeşil siyahlılar, kaleci transferi için gaza bastı. Geride kalan sezonda, Polonyalı kaleci Adam Stachowiak’ın takımdan ayrılması, yedek kalecisi Tolgahan Acar’ın da sakatlık geçirmesi nedeniyle sıkıntılı günler geçiren Ege ekibinin Lung transferinde ısrarcı olduğu bildirildi. Rumen kaleci, 23 maçta gol yerken 6 müsabakayı da gol yemeden kapattı. Lung, bu sezon yaptığı 123 kurtarış ile ligin en çok kurtarış yapan kalecisi oldu ve tarihe geçti.

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