‘Destek vermeye hazırız’

Deprem sonrası TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu üyelerine bağlı odaların sahada bugüne kadar yaptığı çalışmalara ilişkin bilgi alan heyet üyeleri, “Afet sonrası odaların da olayların dışında tutulduğunu gördük. Bu kabul edilemez. Biz işbirliğine hazırız” dedi. Mimarlar Odası İzmir Şubesi Başkanı İlker Kahraman, İzmir Mimarlık Merkezi’nin deprem sonrasında kris üssü haline getirildiğini söyledi.