Doktorlarıyla iş arkadaşı!

İZMİR’de yaşayan Ali Rıza Turhal’ın (24) el bileğinde kötü huylu kemik tümörü olduğu tespit edildi. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde yapılan operasyonla ‘radus’ denilen kemikten tümörü temizlenen Turhal’ın bileğinde, 9 santimetrelik boşluk oluştu. Boşluğu dolduracak el bileği protezi yapıldı, Turhal’a takıldı. Geçen iki yılın ardından el bileğini rahatça hareket ettiren Turhal, doktorları Doç. Dr. Burçin Keçeçi ve Doç. Dr. Levent Küçük’le aynı hastanede çalışmaya başladı. Santralde görev yapan Turhal, “Hastanede işe başladım, benden istenen her şeyi yapabiliyorum. Doktorlarımla bir aradayım ve onlarla çalışmaktan çok mutluyum” dedi.

Kemik tümörlerinin genellikle genç yaşlarda görüldüğünü ifade eden Doç. Dr. Keçeci de, “Ali Rıza el bileğini ihtiyaçlarını karşılayabilecek kadar iyi kullanıyor. Biz Doç. Dr. Küçük ile Medicana International İzmir Hastanesi’nde görev yapmaya başladık. Şimdi ameliyat ettiğimiz hastayla birlikte çalışıyoruz” diye konuştu. Doç. Dr. Küçük ise, “Bu protez kırık hastalarında da tümör hastalarında da kullanılabilecek bir protez olması bakımından ilk” dedi. l HANDE NAYMAN DHA