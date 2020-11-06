Edremit’ten vefa

İzmir’de yıkıma neden olan depremde 65 saat sonra enkazdan çıkarılan Elif Perinçek’e ilk müdahaleyi yapan ekipte yer alan, Balıkesir 112 Acil Tıp Teknisyeni Metin Atik, memleketi Edremit’te Belediye tarafından cumhuriyet altını ve teşekkür plaketiyle ödüllendirildi. Metin Atik, İzmir’de görevde olduğu için ödülünü babası Ramazan Atik aldı.

Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, Edremit halkı ve Belediye Meclisi adına İzmir depreminde hayatını kaybedenlere rahmet, yakınlarına başsağlığı ve İzmirli vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti, “Metin Atik’le gurur duyuyoruz” dedi.