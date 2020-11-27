‘Eğitim sektöründe markalaşma çok daha zahmetli’

Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD), son marka toplantısında eğitimde lider kurumlardan İzmir Türk Koleji Genel Müdürü Yiğit Tatış’ı konuk etti. Eğitimde marka olmanın üretimde marka olmaktan çok daha zor olduğunu dile getiren EGİAD Başkanı Mustafa Aslan, “Okulun, çocuğu hayata hazırlamada, akademik başarısının üstüne ne koyabildiği önemli. Çıktıları çok geolduğu için, değişimin planlaması da çok düzgün yapılmalı” dedi. Atatürk ilkelerinin kendileri için önemli bir çizgi olduğunu ifade eden Tatış ise, “Sadece bir okul markası değil toplumsal hizmet çerçevesinde bir amacı görev edindik. Kurucumuzun attığı değer tohumlarıyla ve eğitim sistemimize bakış açımızla bir marka yarattık. Mezunlar derne bizim çizgimizin dışına çıkmamamızı sağlayan en güzel denetmen kurumlarımızdan biri olarak işlemekte” diye konuştu.

İTK Ventures projesi

Pandemi sürecindeki eğitim şartlarını da değerlendiren Tatış, “Yüksek okul teknoloji tabanlı eğitime zaten geçmek üzereydi ve geçmeliydi. Bu süreç üniversitelerin vizyonunu açtı. Orta öğretimde ise sosyal becerilerin geliştirilmesi kapsamında yüz yüze eğitime ihtiyaç duyulmakta. Eğitim sektörü geleneksel ve dirençli yapısıyla bugüne kadar teknoloji tabana tam olarak geçmemişti. Kovid’in bu sektöre böyle bir katkısı oldu diyebiliriz” dedi.

Son projeleri İTK Ventures ile ilgili de bilgi veren Tatış, özellikle eğitim teknolojileri alanında faaliyet gösteren girişimcilere destek olmayı hedeflediklerini belirtti.