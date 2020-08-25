El ele verebilsek tüm sorunlar biter

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, Ödemiş’in Kayaköy Mahallesi’nde açık hava kahvehane buluşması gerçekleştirdi. “18 yıldır iktidarız ve 18 yıl iktidarımız döneminde nasıl iş yapılır, nasıl iş bitirilir, netice alınır iyi öğrendik. Gücümüz de var, paramız da var” diyen Dağ, “Bir elin nesi var, iki elin sesi var. Bunu ısrarla söyledik. İzmir’de şu iki el birleşmedi. Bu iki el birleşince bakın 5 sene içinde nasıl netice alıyoruz” ifadelerini kullandı.

Çeşme projesine engel olmaya çalışan zihiniyetle mücadele ettiklerini belirten Dağ, “Ödemiş Devlet Hastanesi, Beydağ ve Kayaköy barajlarını yaptık. Biz bitirdik ama ama daha iyi işler yapmak için bir el daha lazım. Menemen, Aliağa, Çiğli, Kemalpaşa, Beydağ ve Ödemiş’e gittiğimde duyduğum tm sorunlar Büyükşehir ile alakalı” diye konuştu.

Oy eleştirisi

24 Haziran seçimlerinde CHP’ye oy veren seçmenin bir kısmının şu anki yönetime oy vermediğini dile getiren Dağ, “Diyor ki, ‘Ben yüzde 58 ile kazandım’ Senin oyun yüzde 58 değil, o oy üçlü ittifakın oyu. CHP’li seçmenden az oy aldın. 20-25 yıldır hizmet etmediğin, İzmir’i unuttuğun, bu köyleri unuttuğun için bu millet sana ceza verdi. Bizde bu heyecan, bu coşku olduğu sürece yapılmayan işleri biz yaparız” dedi. l AA