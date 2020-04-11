Elektrikte telefonla abonelik

Yeni abonelik, abone devri, güvence bedeli iadesi, güncel güvence bedeli sorgulama gibi abonelik işlemlerinin tamamı, 0850 800 0 186 numaralı iletişim merkezine taşıdı. Aydem ve Gediz Elektrik Perakende Genel Müdürü Çağdaş Demirağ, “Müşterilerimiz, ev veya işyerlerinden hızlı ve kolayca iletişim merkezi üzerinden abonelik işlemlerini yapabilecek” dedi.

Sayaç okuma süreçlerinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından yapılan düzenlemeleri de değerlendiren Demirağ, “Belirtilen bölgelerde hem personel hem de vatandaş için risk oluşturabileceği gerekçesiyle sayaç okuma işlemi gerçekleştirilmeyecek. Müşterilerimizin geçmiş tüketim alışkanlıklarına göre oluşturulacak” diye konuştu.