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    HaberlerEge Haberleri ‘En iyi örnek Balıkesir’
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    12.02.2020 - 07:00 |

    ‘En iyi örnek Balıkesir’

    Balıkesir Kent Konseyi ev sahipliğinde “Geleceğin Kentleri, Kentlerin Geleceği” temasıyla gerçekleştirilen panelde, kent ve kentliye dair konular “Sürdürülebilir Gelişme Amaçlarını Yerelleştirmek”, “Küresel İklim Değişikliği” ve “Kentsel Değişmeler ve Sosyal Kapsayıcılık” panellerinde masaya yatırıldı.

    ‘En iyi örnek Balıkesir’

    Balıkesir Kent Konseyi ev sahipliğinde “Geleceğin Kentleri, Kentlerin Geleceği” temasıyla gerçekleştirilen panelde, kent ve kentliye dair konular “Sürdürülebilir Gelişme Amaçlarını Yerelleştirmek”, “Küresel İklim Değişikliği” ve “Kentsel Değişmeler ve Sosyal Kapsayıcılık” panellerinde masaya yatırıldı.
    Açılış konuşmasını yapan Prof. Dr. Uğur Batı, sivil toplumun konuşulduğu toplantının Kuvayi Milliye şehri Balıkesir’de yapıldığını ve bu mücadelenin konunun en önemli örneklerinden biri olduğunu ifade etti. Sivil inisiyatif noktasında kent konseylerinin büyük potansiyeli olduğunu dile getirdi. Prof. Dr. Gülden Erkut ise, “Şehirler; büyümenin motorlarıdır. Bunun için yerel yönetimler güçlendirilmeli ve katılımın gücü tanınmalıdır” dedi. Doç. Dr. Murat Şentürk de, “Gönüllülük yaygınlaştıkça toplumdaki sorunların çözümü kolaylaşıyor. Bu noktada kent konseylerinin etkin rol alması gerek” diye konuştu.

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