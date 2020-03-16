EVKA’ların mimarıydı

2014 yerel seçimlerinde MHP’den İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan, sevilen siyasetçi Murat Taşer (62), önceki gün geçirdiği kalp krizi sonrası yaşama gözlerini yumdu. Ailesini ve sevenlerini yasa boğan Taşer, dün Bornova İsa Bey Camii’nde ikindi namazını takiben kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Babası Bornovalı, annesi Ödemişli olan Taşer, 1958 yılında Bornova’da dünyaya geldi. İlkokul eğitimini Bornova Kars İlkokulu’nda, lise eğitimini de Suphi Koyuncuoğlu Lisesi’nde alan Murat Taşer, Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Uygulamalı Matematik Bölümü’nden mezun oldu. Aynı fakülteden matematik-fizik ön lisans diploması aldı.

İzmir adayıydı

Ailesine ait şirketlerde çalışma yaşamına başlayan Murat Taşer, DYP’nin kuruluş çalışmalarında yer aldı; 3 dönem Bornova İlçe Başkanlığı, 1 dönem de il sekreterliği görevlerini üstlendi.

1994’te Bornova Belediye Başkanı adayı olan Taşer, 1995’te MHP’den İzmir adayı oldu. Bugün 10 bin üyesi bulunan İzmir Damızlık Sığır Yetiştiriciliği Birliği’ni 80 çiftlik sahibi arkadaşıyla birlikte 1994’te kuran Taşer, birliğin başkan yardımcılığını da üstlendi. Eski İzmir Büyükşehir Başkanı Burhan Özfatura’nın öne çıkan bürokratlarından biri olan Taşer, 1994’te İZBAK (Ağır Bakım ve Atölyeler) Genel Müdürlüğü yaptı.

11 bin 500 konut yapıldı

Özfatura döneminde toplu konutta çığır açan EVKA’ların yapımını üstlenen, Ege Şehir Planlama Genel Müdürlüğü görevini de üstlenen Taşer; Bornova, Çiğli, Gaziemir’de EVKA 4- EVKA 5, EVKA 6 ve EVKA 7 projelerini başlattı. O dönem 11 bin 500 toplu konut 3.5 yılda tamamlandı, dar ve orta gelirlilere yönelik önemli bir hizmete imza atıldı.

2 çocuk sahibiydi

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZELMAN Genel Müdürlüğü döneminde 25 birim ve 8 bin 500 personelden sorumlu oldu. İzmir’ın en büyük rekreasyon alanı İnciraltı Gençlik Merkezi Rekreasyon Alanı’nın yapımının sorumluluğunu üstlendi. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin çığır açan projeleri Metro-Büyük Kanal çalışmalarında etkin görev aldı; Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde de sorumluluklar üstlendi. Nilgün Taşer’le evli olan Taşer, 2 çocuk, 1 torun sahibiydi.