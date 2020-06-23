Geri sayım başladı!

Koronavirüs sebebiyle liglere verilen ara sonrasında TFF 1. Lig İzmir temsilcisi Altay, kendisi gibi Süper Lig’e yükselmeyi hedefleyen bir diğer Ege temsilcisi olan Akhisarspor’u 3-1 yendi. Marco Paixao (2) ve Kappel’in golleriyle salgın sonrası ilk maçında açılışı 3 puanla yapan siyah beyazlılarda Profesyonel Şube Sorumlusu Hilmi Bozok, önemli bir galibiyete imza attıklarını belirtti. “Pandemi sürecinin başlarındaki belirsizliğe rağmen sanki yarın maç oynanacakmış gibi planlar yaptık” diyen Bozok, “Bu süreçte Başkanımız Özgür Ekmekçioğlu neredeyse her gün tesislere gelerek futbolcularla yakından ilgilendi. Yine Hocamız Yalçın Koşukavak ve ekibi futbolculara izin verdiğimiz süreçte dahi evlerine gitmeden kulüpte mesai yaptılar. Liglerin tekrar oynanacağının açıklanmasından sonra herkes bir araya gelerek Akhisarspor maçını nasıl kazanırız planını yaptık. Oyuncularımız da iyi bir performans sergileyerek çok önemli bir üç puan aldılar” dedi.

‘Sırada Eskişehir var’

Akhisarspor maçında oynanan futbol ve alınan üç puanın kendilerini hedeflerine bir adım daha yaklaştırdığını söyleyen Hilmi Bozok, “Akhisarspor maçı bizim adımıza çok kritikti. Bizden önce oynanan maçların sonucunu gördükten sonra buradan alınacak üç puanın bizi nereye taşıyacağını da biliyorduk. Teknik ekibimiz ve oyuncularımız bu maça çok iyi hazırlandılar. Uzun süredir maç oynamamış olsak dahi futbolcularımız Bornova Stadı’nda canla başla mücadele ettiler ve üç puanı hanemize yazdırmayı başardılar” dedi. Başkan Özgür Ekmekçioğlu’nun sezon başında “Bu sezon Süper Lig’e çıkmak istiyoruz” hedefini gerçekleştirmek için önlerinde kalan 5 maçın hepsini kazanmak istediklerinin belirten Bozok, “Akhisarspor maçı geride kaldı. Artık önümüzdeki Eskişehirspor maçına bakacağız. 17 yıldır uzak kaldığımız Süper Lig’e çıkıp Büyük Altay taraftarını mutlu etmek istiyoruz” diye konuştu.