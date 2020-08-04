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    HaberlerEge Haberleri Germencik’in duayen isminden ilçeye ziyaret
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    04.08.2020 - 07:00 |

    Germencik’in duayen isminden ilçeye ziyaret

    Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, ilçenin yetiştirdiği önemli isimlerden başarılı siyasetçi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin ilk başkanı Bedrettin Dalan ile bir araya geldi.

    Germencik’in duayen isminden ilçeye ziyaret

    Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, ilçenin yetiştirdiği önemli isimlerden başarılı siyasetçi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin ilk başkanı Bedrettin Dalan ile bir araya geldi. Kurban Bayramı vesilesiyle Germencik’te bulunan Dalan, Öndeş ile birlikte, adının verildiği Ortaklar Bedrettin Dalan Kavşağı’nı ziyaret etti. Belediye tarafından yapımı tamamlanan ancak pandemi sebebiyle açılışı yapılamayan kavşak, Dalan’ın ziyaretiyle birlikte resmen hizmete girdi.
    Projeye adının verilmesi sebebiyle onur ve mutluluk duyduğunu ifade eden Dalan, yapılan hizmet ve yatırımlarla ilçenin modern ve güzel bir görüntüye kavuşmasının kendisinde büyük bir memnuniyet yarattığını söyledi. Öndeş ise, “Bundan sonraki süreçte de Sayın Dalan’ın desteği ve katkılarıyla ilçemizde fark yaratacak vizyoner ve sürdürülebilir projelerimizi hayata geçirmek için görüşme sağladık. Sağ olsun bizlere desteğinin tam olduğunu ifade etti. Kıymetli büyüğümüze iyi dilekleri ve ziyaretleri için teşekkür ediyoruz” dedi.

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