Germencik’in iki yemeği tescillendi

Ekşili tavuk yemeğinin ayrı bir yere sahip olduğunu kaydeden Başkan Öndeş, “Büyük Ege Manevrası esnasında Germencik’i ziyaret eden Mustafa Kemal Atatürk ile bölgede konuşlanan askerlere ikram edilmesi ve beğenilmesi nedeniyle halk arasında manevi bir değeri var. Kurum tarihinde Atatürk’le ilgili alınan ilk coğrafi işaret” dedi.

Ortaklar denince akla ilk çöp şiş geldiğini sözlerine ekleyen Başkan Öndeş, “Bu lezzet buraya ait ve başka şehirlerde her önüne gelenin Ortaklar çöp şiş tabelası koymasını istemiyoruz. Çöp şiş Ortaklar’da, ekşili tavuk Germencik’te yenir” diye konuştu. Başkan Öndeş, “Herkesi bu lezzetleri deneyimlemeye davet ediyorum” çağrısında bulundu.