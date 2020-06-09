Göz Göz Trabzon'u affetmeyecek

Son 3 sezonda Trabzonspor’a hem iç saha hem de dış saha maçlarında kök söktüren Göztepe, Karadeniz ekibine yine geçit vermemeyi hedefliyor. Koronavirüs salgını yüzünden 17 Mart’ta seyircisiz oynadığı Çaykur Rizespor karşılaşmasından bu yana futbola hasret kalan Göz Göz, iki ekip arasında yapılan son 5 maçta Trabzonspor’u 3 kez yendi. Göz Göz, 2017-2018 sezonunda 14 yıl aradan sonra döndüğü Süper Lig’de Trabzonspor’u cezası nedeniyle taraftarından yoksun oynadığı maçta Bornova Stadı’nda 3-2 mağlup etti. Trabzon’daki rövanş ise golsüz sona erdi.

Sakat ve cezalısı yok

Göztepe, geçen sezon Trabzonspor’u bu kez deplasmanda mağlup etti. 2018-19 sezonunda Trabzonspor’u gurbette 2-1’lik skorla geçen İzmir temsilcisi, Bornova Stadı’ndaki müsabakayı ise 3-1 kaybetti. Bu sezonun ilk yarısında yine Trabzon’da rakibi karşısına çıkan Göztepe sahadan 1-0’lık galibiyetle ayrılmayı başardı. Pandemi nedeniyle Gürsel Aksel Stadı’nda boş tribünlere karşı Trabzonspor’u konuk edecek Göztepe bir kez daha 3 puana kilitlendi. Hazırlıklarını Urla Adnan Süvari Tesisleri’nde sürdüren sarı kırmızılılarda sakat ve cezalı oyuncu bulunmuyor.