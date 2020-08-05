Güçlü Göztepe için güçlü kadro şart

Bülent Buda: Hemen şunu vurgulamalıyız. Uzun aradan sonra ulaştığı Süper Lig’de 3. sezonunu tamamlaması başarıdır. Bu aşamada birincil olarak kutlanacak olanlar Mehmet Sepil öncülüğündeki yönetimdir. Ligde kalıcı olmaya eklemlenecek bir sonraki tarihsel gelişme yeni haliyle çağdaşlaşmış Gürsel Aksel Stadı’dır. Yeni stat, muhteşem taraftar önünde kazanılacak maçlar hedeflenirken, araya korona girdi. O süreçte beklenmedik kayıp maçlar ve puanlar öne çıktı. 3 yıllık süreçte kafama takılan olduğu kadar formaya kattığı değer ile öne çıkan futbolcular oldu. Tamer Tuna’yı hep uzun yıllar için takımın başında yine golcü Jahovic’in uzun süreçlerde sarı kırmızılı formayı kuşanacağını ummuştum, olmadı. Beto’nun kaptanlığından ve kişiliğinden gelen itici güçle çok daha güçlü bir Göztepe düşleri kurmuştum. Ancak bu bağlamda savrulmalar yaşandı. Devamlılık yakalanamadı. Korona sürüyor. Tüm alanlarda olduğu gibi futbolda da belirsizlik gözleniyor. Yani diyeceğim o ki, kulüp yönetenlerin işleri gerçekten zor.

Fatih Tanfer: l Göztepe 2019-2020 sezonunu 42 puanla 11. sırada tamamladı. Öncelikle bir gerçeğin altını çizmekte fayda buluyorum. Koronavirüs nedeniyle aylarca futbola ara verildi. Kolay bir süreç değil. Değerlendirmeyi yaparken bu gerçekler göz önüne alınmalıdır.

- Müthiş inançlı Göztepe taraftarının beklentisi de takımlarının en az Avrupa’da mücadele etme şansını elde etmesiydi. Ancak pandemi sonrası alınan sonuçlar Göztepe’yi bu hedeften uzaklaştırdı.

- Yeni sezon için ne düşünüyorsun diye soracak olursanız, çok sevdiğim bir söz vardır: “Başarı, hazırlıklı akıldan yanadır.” Yeni sezonda İlhan Hoca’yla devam edileceği açıklandı. Beto, Castro, Deniz Kadah, Reis, Jerome ile yollar ayrıldı.

- Bir takımın başarısı için kadro mühendisliği çok önemlidir. “Başarı için nasıl bir oyuncu grubuna ihtiyacım var? Bunları nereden bulurum?” sorularının cevapları doğru olarak verilir, nokta transferler yapılırsa başarı hayal değildir. “Gerçek başarı, yeni manzaralar görmekte değil yeni gözlerle bakmaktır” der M. Proust. Göztepe’nin bugün itibariyle (benim görüşüm), kaleci-stoper-orta alana en az 2 oyuncu (fizik gücü ve atletizmi üst düzeyde, sahipsiz topları kazanan) bir santrfor (bir kanat oyuncusu) kısacası iyi 6 oyuncunun alınmasına ihtiyacı vardır.

- Göztepe’de geçtiğimiz sezonun en büyük problemi tempo eksikliğiydi. Yoksa Halil, Serdar ile sürekli alan değiştirmeye dayalı futbol anlayışıyla oynadığı anda rakiplerini etkisiz bıraktı ve başarılı sonuçlar aldı. Tripic’in yeni sezonda çok etkili olacağına inanıyorum. Kamil Wilczek ise istenilen performansı bir türlü gösteremedi. (Bunda özelliklerine göre istediği topları alamamanın rolü de vardı) Berkan Emir ve Murat, iyi bir çıkış yaptılar. Alpaslan oyun zekası, savunmadaki dengesi ve rakip kaleye attığı gollerle pozitif katkısı olan oyunculardandı. Napoleoni akıllı ve çok yönlü bir oyuncu. Halil ise formda olduğu zaman takım adına büyük güçtü.

- İnanıyorum ki yönetim ve İlhan Hoca istenilen güçlü kadroyu kurup bu kadro ve oynatacağı doğru sistemle Göztepe taraftarının görmeyi çok arzuladığı coşkulu ve hırslı, izleyene keyif verecek bir Göztepe oluşacaktır.

Mehmet Demirtaş: Göztepe 2019-2020 sezonunda pek çok duyguyu birden yaşadı. 3. sezonunu geçirdiği Süper Lig’in ilk 4 haftasında galibiyet alamayan sarı kırmızılılar, lige buruk başladı. İlk galibiyetini 5. haftada Konyaspor önünde alan Göz Göz, dalgalı bir grafik çizerek her hafta farklı bir performans gösterdi. Bu sezon özellikle Alpaslan Göztepe için aranan kandı. Takımına 7 gol ve 5 asistlik katkı yapan Serdar Gürler, Göztepe’nin çocuğu Halil Akbunar, Soner Aydoğdu, Napoleoni, Castro ve Beto gibi isimler, vazgeçilmez arasında yerlerini aldılar. Stat özlemi ile yanıp tutuşan Göztepe, Beşiktaş mücadelesi ile Gürsel Aksel Stadı’na kavuştu. Sarı kırmızılılar, konuk ettiği Beşiktaş’ı 2-1’lik skorla geçerek taraftarına adeta çifte bayram yaşattı. Pandemi sürecinin patlak vermesine kadar Avrupa kupasını arzulayan Göztepe, lige verilen aranın ardından çıktığı 8 maçlık periyottan tek galibiyet çıkarabildi. Cemil Usta Sezonu’nun bitmesiyle sarı kırmızılılarda yaprak dökümü başladı. Göztepe’ye hizmetiyle gönüllerde taht kuran Beto, Castro ve Serdar Gürler başta olmak üzere; Jerome, Deniz Kadah, Reis gibi isimlerle vedalaşıldı. Göztepe önümüzdeki sezon ciddi bir revizyona gidecek. İlhan Palut gibi değerli bir ismin raporlarıyla hareket edilir ve gelecek isimlerle randıman sağlanırsa, Göztepe önümüzdeki sezon farklı bir tablo ile karşımızda olur.