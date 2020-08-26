Güvenilir ve konforlu yöntem

Özel Egepol Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Dr. Işık Erdoğan, giderek yaygınlaşan el bileğinden uygulanan Radial Anjiyografi yönteminin hastaların güvenliği ve konforu için avantaj sağladığını söyledi. Erdoğan, “Bilekten yapılan işlem kasıktan yapılan anjiyografiye göre hasta için hem daha konforlu hem de daha güvenli bir yöntemdir. Kasıktan yapılan anjiyografide vücut daha çok travmaya maruz kaldığı için karın içi kanama oluşabiliyor. Hasta, 3-4 saat ağırlıkla yatakta yatmak durumunda kalıyor. Bilekten yapılan anjiyografide ise hasta üç saat sonra hiçbir fiziksel kısıtlama olmadan tamamen normal yaşantısına dönebiliyor” dedi.