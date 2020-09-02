Güzeller yarıştı

Rönesans Ajans tarafından İzmir Saklıbahçe’de düzenlenen 20. Miss&Mr Model of Turkey’de, 25 erkek ve 25 kadın aday, isimlerini yarı finalistlerin arasına yazdırmak için podyumda boy gösterdi.

Akif Örük’ün başkanlığını üstlendiği jüri, seçim yapmakta zorlandı. 14 kadın, 14 erkek finalistin yarışacağı Miss&Mr Model of Turkey’nin 20. finali, 17 Eylül’de Crowne Plaza İstanbul Florya’da yapılacak. Birinciler, Türkiye’yi yurt dışındaki uluslararası yarışmalarda temsil edecek. İkinci finalistlere profesyonel oyunculuk eğitimi, üçüncülere de yabancı dil eğitimi verilecek.