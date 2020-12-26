Hakem isyanı

Misli.com 3. Lig 3. Grup’ta üst üste 2 galibiyetle zirveye ortak olduktan sonra iç sahada Altındağspor’la golsüz berabere kalan Karşıyaka, koltuğu elinden kaçırsa da liderlik takibini sürdürdü. Son 5 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlikle 29 puana ulaşan Kaf Kaf, Somaspor’un Osmaniyespor’u uzatmada attığı penaltı golüyle 3-2 yenip liderliğe yükselmesiyle zirveden olup rakibinin 2 puan gerisinde ikinci sıraya yerleşti. Altındağspor sınavı öncesi takımda 3 oyuncu, 1 antrenör, 1 çalışanın koronavirüs testlerinin pozitif çıkmasıyla sarsılan Karşıyaka, ilk yarının sonunda Battal’ın ceza alanında düşürülmesi sonrası net penaltısının es geçilmesine de tepki gösterdi.

Çıkış yakaladıkları dönemde istemedikleri bir puan kaybı yaşadıklarını belirten Teknik Direktör Soner Tolungüç, “Maçta, diğer maçlarımızın aksine üretken değildik. Tam çıkış yakaladığımız dönemde takımdaki koronavirüs vakalarıyla sarsıldık. Kendimizi aylardır iyi korumuştuk. Günümüzde değildik ama böyle bir durumdan etkilenmemek mümkün değil. Rakibin kapanacağını biliyorduk ancak hakem de buna müsaade etti. Maçlarımızda cesaretli, gördüğünü çalan hakemler istiyoruz” dedi. Karşıyaka Başkanı Turgay Büyükkarcı ise, “Sezon başından bu yana yapılan hakem hataları gittikçe artıyor. Bir net penaltı pozisyonumuz daha es geçildi. Sahadaki mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz, yalnızca adil bir oyun istiyoruz” diye konuştu.