Hem neşeli hem de tescilli tasarımlar

1. Bize biraz marka hakkında bilgi verir misiniz? Çocukların bayılarak kullandığı ürünler üretiyorsunuz, bu fikir nasıl doğdu?

Tabi ki, bu ismi nişanlım ile isimlerimizin birleşiminden ortaya çıkardık, bu ismin bizi çok iyi yansıtacağını ve akılda kalacağını düşündük böylece firma ismimizi Müber Tasarım olarak belirledik. Bu fikir ülkemizde işsizlik oranlarının çok yüksek olduğu dönemde, bizi de etkilediği için ne yapabiliriz diye çok düşündük, pelüş oyuncaklara ilgim çok fazla olduğu için pelüş oyuncaktan bir ay içerisinde tasarımı gerçekleştirerek hayata geçirdik. Sonrasında ürünlerimizi satışa sunmadan önce anne ve çocukların tepkilerini ölçtük. Birçok kişiden olumlu yorumlar aldık ve ürünümüzü satışa açtık böylece şu anki tasarımımız pazara çıktı. Şimdi ise bu yolda çizgimizi bozmadan ilerlemek tek hedefimiz. Çocuklarımız bizim geleceğimizdir onları mutlu etmenin bizlerin görevi olduğunu düşünüyoruz.

2. Çok neşeli tasarımlarınız var, bu tasarımları kim yapıyor?

Çok teşekkür ederim, birçok kişiden aynı yorumu alıyoruz ve bu bizi çok mutlu ediyor. Bundan sonra yapılacak tüm tasarımlarımıza aynı neşeyi yansıtmayı düşünüyoruz. Tasarımlarımızın hepsini nişanlım ile birlikte yapıyoruz, ürünlerimizde bizimde el emeğimiz oldukça fazla, ürünleri müşteriye sunmadan önce kalite kontrolünü de bizzat biz gerçekleştiriyoruz.

3. Ürünleriniz kaç yaşına kadar kullanılabilir?

Aslında tasarımlarımızın yaş sınırlaması yok. Tüm yaş sınırlarını kapsar küçük, büyük demeden herkesin kullanabileceği bir tasarım geliştirdik. Ürünlerimizi evlerinin içerisinde dekor olarak kullanan birçok müşterimiz de bulunmakta. Aslında bizi mutlu eden bir başka durum her yaştan herkesin kalbine dokunabilmektir.

4. Satın almak isteyenler size nereden ulaşabilirler? Online satışta hangi platformlarda yer alıyorsunuz?

Bize ulaşmak isteyen müşterilerimiz n11.com, Trendyol ve Instagram üzerinden Müber Tasarım olarak bizlerle iletişime geçebilir, diledikleri soruyu sorabilir, önerilerde bulunabilirler. Her zaman yardımcı olmaya hazırız.

Hedef dünya pazarı

5. Yetişkinlere yönelik ya da farklı tasarımlarla ürünler çıkarma planınız var mı yoksa çocuk ürünleriyle mi devam edeceksiniz?

Tabi ki, yetişkinlere yönelik birçok tasarımımız olacak, bunları hayata geçirmek için sabırsızlanıyoruz. Çocuklar için ürünlerimiz üretilmeye de devam edecek. Çok yakın zamanda daha yeni ve daha farklı tasarımlar ile sektörde yerimizi almaya kararlıyız. Yeni tasarım süreci biraz uzun sürüyor aslında: Aklınıza geldi ürettiniz, bununla kalmıyor yapmış olduğunuz ürünlere tasarım tescili ve patenti almanız gerekiyor. Bu durumlarda ek süreler gerektiriyor. Tasarımı bitmiş olan birçok projemiz var, yasal süreçler tamamlandığında bu tasarımlarımız sektörde yerini alacaktır.

6. Yeni mağaza açma ya da farklı mağazalarda satış yapma planınız var mı?

Şu an için bir mağazamız yok, biz işin tamamen tasarım ve üretim kısmındayız, farklı mağazalarda her zaman satış yapma planımız var, zaten hedefimiz mobilya zincir mağazalarına ve çocuk oyuncak mağazalarına ürünlerimizi vererek Türkiye pazarında büyümek, böylece her müşterimize kolaylıkla ulaşabileceğimizi düşünüyoruz. Bir kadın girişimci olarak sadece Türkiye ile kalmak istemiyor dünya pazarına tasarımlarımı sunmayı planlıyorum.