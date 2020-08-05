Horoz, gelecek sezon şaha kalkmalı

Bülent Buda: Bir sezon önce Denizlispor Yücel İdiz’le TFF 1. Lig’de muhteşem bir başarı ile uzun aradan sonra Süper Lig’e dönüş yaptı. Bu başarıyla Süper Lig için bence yeterli yerli yabancı karışımı bir kadro oluşturuldu. Lige de Galatasaray galibiyeti ile iyi bir başlangıç yaptı ve de ardından 7 maçta 8 puan toplayan Yücel Hoca, gönderildi. Ardından Mehmet Özdilek, onun ardından Bülent Uygun ve ligin bitimine az kala gelsin bizim oğlan Levent Kartop. Bir kere bu denli teknik adam trafiğinde başarıya ulaşamazsınız. Umarım gelgitlerle yaşanan bu futbol sezonu yönetime deneyim kazandırmıştır. Önümüzdeki sezon da puslu bir havada oynanacak. Bu bağlamda alınan ligden düşmeme kararı Türk futbolu için bir felakettir. Kulüpler finansman dar boğazında yaşam savaşı veriyorlar. “Denizli, güçlü bir yeni sezon kadrosuyla lige tutunmanın yollarını bulmalı” demek açıktan gazel gibi gelir yönetime. Yani diyeceğim o ki, kolay gelsin. İşleri zor.

Fatih Tanfer: l Denizlispor, ligin son maçında evinde küme düşmüş Ankaragücü karşısında 90. dakikada yediği golle 1-0 mağlup duruma düşünce diğer küme düşme tehlikesi olan 3 takımın maçlarının bitmesi sürecinde Denizlispor başkanı, yöneticisi ve taraftarlarının duyduğu heyecan bence kelimelerle anlatılamaz. (Başkan Sayın Ali Çetin’den 5 dakika da olsa bu süreçte neler çektiğini kendisinden dinlemek isterim)

- Denizlispor’un pandemi sonrası aldığı sonuçlar nedeniyle dert yanma, yakınma ve suçlama elbette oldu. Yönetimin, taraftarın daha iyi performans beklentisi de hakkıydı.

- Yeni sezonda yönetimin yaratıcılığı, inancı, geçmişten alınan dersler sonucu edinilen tecrübe ve sonrası alınacak doğru kararlar, başarının anahtarı olacaktır.

- Denizlispor bilhassa ligin birinci yarısında izleyenlere büyük bir mutluluk verdi. Hızlı pas yapıp rakip defansların yerleşimini bozdular. Kaleci Stachowiak ligin ilk yarısında sergilediği performansla takımın başarısında önemli bir rol oynadı. Yolların ayrılması ve nedenleri yönetimin bileceği iştir.

- Kadrosunda defans merkezinde ruhunu sahaya yansıtan Mustafa Yumlu ve Oğuz Yılmaz, oynadıkları süreçte çok faydalıydılar. Zeki Yavru da gösterdiği çıkış ile alkışı hak etti. Yabancı oyuncuları Rodallega, Barrow, Sacko, Murawski ve İsmail Aissati hakikaten yetenekli oyuncular. Güçlü oldukları zamanlarda takım halinde rakiplerine pas yaptırmadılar. Sonrası nedendir, niçindir bilinmez bir düşüşün içerisine girdiler. Yönetim çözümü bulacaktır. Denizlispor, Denizli’nin gururudur.

Mehmet Demirtaş: Denizlispor başarı ile noktalanan 1. Lig’in ardından müthiş bir coşku ile yükseldiği Süper Lig’de zor da olsa tutunmayı başardı. Denizli, teknik patron koltuğunu sezon içerisinde 4 farklı isme emanet etti. Haliyle gidişat da türbülansa girdi. Mevcut yönetim-futbolcu-taraftar üçgeni arasında zaman zaman gerilimler, anlaşmazlıklar yaşandı. Bu da sahaya, tabelaya yansıdı ve arzu edilen noktaya varılamadı. Şampiyonluk adaylarından Trabzonspor’u deviren Horoz, ligde kalma adına altın değerinde 3 puan aldı. Son hafta yapılan hesaplar, son mücadeleyi mağlubiyet ile kapatan Denizli’nin ligde kalmasına yetti. Bu geçiş sezonu onlar için ciddi bir sınav niteliğinde geçti.