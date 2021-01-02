Horoz, Sivas'ta galibiyet arıyor

Süper Lig’de üst üste 2 galibiyetin ardından geçen hafta evinde önemli rakiplerinden MKE Ankaragücü’ne 2-1 yenilerek yeniden düşme hattına yerleşen Yukatel Denizlispor, bugün deplasmanda Demir Grup Sivasspor’un rakibi olacak. Yeni 4 Eylül Stadı’nda Erkan Özdamar’ın düdük çalacağı müsabaka saat 13.30’da başlayacak. Yeşil siyahlılarda sakatlıkları süren Varela, Subotic, Sakıp, Özgür ve kaleci Cenk’in yanı sıra kadro dışı bırakılan Oğuz ve sözleşmesini fesheden Aissati Sivas’ta forma giymeyecek. Teknik Direktör Yalçın Koşukavak, “Yeni yılda camiamıza 3 puan hediye etmek istiyoruz” diye konuştu.