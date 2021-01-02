BİST1.477-0.22EURO9.07-0.05USD7.43-0.01ALTIN452.98-0.25
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Horoz, Sivas'ta galibiyet arıyor
    ABONE OL
    02.01.2021 - 07:00 |

    Horoz, Sivas'ta galibiyet arıyor

    Süper Lig’de üst üste 2 galibiyetin ardından geçen hafta evinde önemli rakiplerinden MKE Ankaragücü’ne 2-1 yenilerek yeniden düşme hattına yerleşen Yukatel Denizlispor, bugün deplasmanda Demir Grup Sivasspor’un rakibi olacak.

    Horoz, Sivas'ta galibiyet arıyor

    Süper Lig’de üst üste 2 galibiyetin ardından geçen hafta evinde önemli rakiplerinden MKE Ankaragücü’ne 2-1 yenilerek yeniden düşme hattına yerleşen Yukatel Denizlispor, bugün deplasmanda Demir Grup Sivasspor’un rakibi olacak. Yeni 4 Eylül Stadı’nda Erkan Özdamar’ın düdük çalacağı müsabaka saat 13.30’da başlayacak. Yeşil siyahlılarda sakatlıkları süren Varela, Subotic, Sakıp, Özgür ve kaleci Cenk’in yanı sıra kadro dışı bırakılan Oğuz ve sözleşmesini fesheden Aissati Sivas’ta forma giymeyecek. Teknik Direktör Yalçın Koşukavak, “Yeni yılda camiamıza 3 puan hediye etmek istiyoruz” diye konuştu.

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Aile hekimleri Kovid-19 mağduru

    Aile hekimleri Kovid-19 mağduru

    Hepsi uzaydan çekildi! Büyüleyici, Türkiye...

    Hepsi uzaydan çekildi! Büyüleyici, Türkiye...

    Yeni yıl sanal ortamda kutlandı

    Yeni yıl sanal ortamda kutlandı

    Son dakika... Virüsten kaçış! İstanbul uyarısı: Yüzde 10...

    Son dakika... Virüsten kaçış! İstanbul uyarısı: Yüzde 10...

    Sıradaki Haber