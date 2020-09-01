Horoz’dan Niasse bombası

Süper Lig ekiplerinden Denizlispor, son olarak İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton forması giyen ve bonservisi elinde olan Oumar Niasse’a talip oldu. Ege ekibinin 30 yaşındaki deneyimli forvet ile masaya oturduğu ve anlaşma zemini aradığı kaydedildi. Senegalli golcünün yıllık 1.5 milyon euro yıllık ücret talep ettiği, Denizlispor yönetiminin oyuncuyla pazarlıkları sürdürdüğü belirtildi. Güçlü bir hücum hattı oluşturmak isteyen Teknik Direktör Robert Prosinecki’nin de bu transfere sıcak baktığı ifade edildi. Süper Lig deneyimi de bulunan Niasse, 2013-2014 sezonunda Akhisarspor’da forma giydi. 40 maçta 15 gol atıp 7 asist yaptı. Niasse, geçen sezon Everton’da fazla şans bulamazken lig ve kupalarda 5 maçta forma giyip 3 gol attı.