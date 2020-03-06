06.03.2020 - 00:01 | | YUSUF ÇINAR
Hüznün sergisi ‘Fikret Mualla’
Folkart Gallery, 2020 yılının ilk sergisinde Paris Ekolü’nün özgür ve özgün paleti Fikret Muallâ’ya ev sahipliği yapıyor. “Yalnız ve Yaralı Bir Hayat: Fikret Muallâ” isimli sergide sanatçının tümü kayıtlı ve sertifikalı 55 özgün çalışması ile sanatseverlerle buluşuyor.
Sergi için özel olarak 400 sayfalık bir albümde hazırlandı. Açılışa katılan Büyükşehir Başkanı Tunç Soyer, “İzmir’de Fikret Muallâ’ya ev sahipliği yapmak çok gurur verici” dedi. Folkart Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Sancak da, “İzmir’in kültür sanat olma şehri olma hedefine katkı sağladığımız için mutluyuz” diye konuştu.
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