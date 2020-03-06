BİST111.8150,93EURO6,870,06USD6,120,03ALTIN329,152,80
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Hüznün sergisi ‘Fikret Mualla’
    ABONE OL
    06.03.2020 - 00:01 | | YUSUF ÇINAR

    Hüznün sergisi ‘Fikret Mualla’

    Folkart Gallery, 2020 yılının ilk sergisinde Paris Ekolü’nün özgür ve özgün paleti Fikret Muallâ’ya ev sahipliği yapıyor. “Yalnız ve Yaralı Bir Hayat: Fikret Muallâ” isimli sergide sanatçının tümü kayıtlı ve sertifikalı 55 özgün çalışması ile sanatseverlerle buluşuyor.

    Hüznün sergisi ‘Fikret Mualla’

    Sergi için özel olarak 400 sayfalık bir albümde hazırlandı. Açılışa katılan Büyükşehir Başkanı Tunç Soyer, “İzmir’de Fikret Muallâ’ya ev sahipliği yapmak çok gurur verici” dedi. Folkart Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Sancak da, “İzmir’in kültür sanat olma şehri olma hedefine katkı sağladığımız için mutluyuz” diye konuştu.


    Hüznün sergisi ‘Fikret Mualla’

    Hüznün sergisi ‘Fikret Mualla’

    Hüznün sergisi ‘Fikret Mualla’


    Iğdır'a şehir ateşi düştüSuriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Fatih Kara'nın Iğdır'daki ailesine şehadet haberi ulaştırıldı.
    daha fazla video için
    Magazin Haberleri Bülteni (5 Mart 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan haberleri...
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika | Malatya'da 3.6 büyüklüğünde deprem

    Son dakika | Malatya'da 3.6 büyüklüğünde deprem

    Binlerce kişi bekliyordu zam geldi!

    Binlerce kişi bekliyordu zam geldi!

    33 şehidin verildiği gece neler yaşandı?

    33 şehidin verildiği gece neler yaşandı?

    Miçotakis’in babası Türkiye’ye sığınmıştı

    Miçotakis’in babası Türkiye’ye sığınmıştı

    Sıradaki Haber