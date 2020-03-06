Hüznün sergisi ‘Fikret Mualla’

Sergi için özel olarak 400 sayfalık bir albümde hazırlandı. Açılışa katılan Büyükşehir Başkanı Tunç Soyer, “İzmir’de Fikret Muallâ’ya ev sahipliği yapmak çok gurur verici” dedi. Folkart Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Sancak da, “İzmir’in kültür sanat olma şehri olma hedefine katkı sağladığımız için mutluyuz” diye konuştu.













