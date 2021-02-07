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    HaberlerEge Haberleri İhracatçının gözü döviz kurunda
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    07.02.2021 - 00:03 |

    İhracatçının gözü döviz kurunda

    “Kur 7,35’in altına indiği süreçte 184 milyar dolar ihracat hedefimiz, üretimimiz tehlikeye girer” diyen Egeli ihracatçılar, Merkez Bankası’nın döviz alım limitlerini artırıp piyasaya müdahale etmesini istiyor.

    İhracatçının gözü döviz kurunda

    Merkez Bankası yönetiminin ihracatçılarla süreci değerlendirmesi gerektiğini belirten Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, “Dünya ihracatından daha fazla pay alabilmemiz için döviz kuruyla ihracatçının desteklendiği bir politikaya ihtiyacımız var. Döviz kurlarında istikrar ve sürdürülebilirlik sağlanırsa ihracatımız başarıyla devam eder” dedi.

    Zarar etmek kaçınılmaz

    Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Birol Celep ise, “Uzun yılları kapsayan, döviz kurunun belirli düzeylerde olacağı varsayımına dayalı ticari anlaşmalar yapıyoruz. Döviz kurlarındaki sert iniş ve çıkışlar bizi olumsuz etkiliyor” ifadelerini kullandı. Ege Maden İhracatçıları Birliği Başkanı Mevlüt Kaya, “Döviz düşüp, maliyetler artınca pek çok maden ihracatçımız yüzde 15-20 zararına yükleme yapıyor. Bunun sürdürülebilir olması mümkün değil” dedi. Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Cahit Doğan Yağcı da, “Döviz kurlarının gerilemesi ürünlerimizin ucuza ihraç edilmesine neden oluyor” diye konuştu.

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