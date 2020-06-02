İzmir’den ilk uçan SunExpress

Normalleşme süreciyle birlikte seyahat kısıtlamaları sona erdi. İzmir’den iç hat uçuşlarına yeniden başlayan SunExpress, Antalya ve Trabzon’a gerçekleştirdiği uçuşlarla, kentten operasyon düzenleyen ilk havayolu oldu. Havayolu, birçok turizm profesyonelinin de katıldığı ilk uçuşta, su takı seremonisi düzenledi. Türk vatandaşlarının iç hat uçuşlarına kabulü HES kodu ile sağlandı. SunExpress, kurallar gereği, dizüstü bilgisayar, el çantası, evrak çantası ve bebek eşyaları dışında kabine hiçbir el bagajı kabul etmedi. Maske ile uçağa kabul edilen yolculara dezenfektan mendil dağıtıldı. Ayrıca SunExpress’in tüm uçaklarında, ameliyathanelerde kullanılan HEPA filtreleme sistemi mevcut.