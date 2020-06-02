02.06.2020 - 07:00 |
İzmir’den ilk uçan SunExpress
Normalleşme süreciyle birlikte seyahat kısıtlamaları sona erdi.
Normalleşme süreciyle birlikte seyahat kısıtlamaları sona erdi. İzmir’den iç hat uçuşlarına yeniden başlayan SunExpress, Antalya ve Trabzon’a gerçekleştirdiği uçuşlarla, kentten operasyon düzenleyen ilk havayolu oldu. Havayolu, birçok turizm profesyonelinin de katıldığı ilk uçuşta, su takı seremonisi düzenledi. Türk vatandaşlarının iç hat uçuşlarına kabulü HES kodu ile sağlandı. SunExpress, kurallar gereği, dizüstü bilgisayar, el çantası, evrak çantası ve bebek eşyaları dışında kabine hiçbir el bagajı kabul etmedi. Maske ile uçağa kabul edilen yolculara dezenfektan mendil dağıtıldı. Ayrıca SunExpress’in tüm uçaklarında, ameliyathanelerde kullanılan HEPA filtreleme sistemi mevcut.
İki kişi her şeyi itiraf ettiKonya'nın Ilgın ilçesinde, otomobilinde ölü bulunan ve yapılan otopsi sonucunda cinayete kurban gittiği ortaya çıkan Şahin Topuz'u (30) öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan 5 kişiden, kayınbiraderleri Y.K.ve B.K. cinayeti işlediklerini itiraf etti. Topuz'u öldürdükten sonra olaya kaza süsü verdiklerini de itiraf şüphelilerden Y.K. ve B.K. tutuklanırken, 3 kişi de adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.