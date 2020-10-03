İzmir’den Manisa’ya uzanan 60 km’lik antik yol

MANİSA’nın Yunusemre ilçesine 30 kilometre mesafede bulunan kırsal Köseler Mahallesi’ndeki, M.Ö. 8’inci yüzyıldan kalan Aigai Antik Kenti’nde, yaklaşık 2 bin yıllık yol ortaya çıkarıldı. Antik yolun Aliağa Yenişakran Mahallesi’nden Manisa’ya kadar uzandığı ve 60 kilometre olduğu tahmin ediliyor.

Yolun, Aliağa’daki Kyme Antik Kenti ve Temnos Antik Kenti ile bağlantılı olduğunu söyleyen Manisa Celal Bayar Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Aigai Antik Kenti Kazı Başkanı Doç. Dr. Yusuf Sezgin, “Şu ana kadar tespit ettiğimize göre, antik kente bağlanan üç farklı ana yol var. Ziyaretçilerin antik yolları kullanmasını istiyoruz. Şu an kazmakta olduğumuz yol aslında Athena kutsal alanına ulaşıyor” diye konuştu. l