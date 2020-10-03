85,74BİST1.1450.13EURO9.120.28USD7.760.23ALTIN474.920.09
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri İzmir’den Manisa’ya uzanan 60 km’lik antik yol
    ABONE OL
    03.10.2020 - 07:00 | | ERSAN ERDOĞAN DHA

    İzmir’den Manisa’ya uzanan 60 km’lik antik yol

    MANİSA’nın Yunusemre ilçesine 30 kilometre mesafede bulunan kırsal Köseler Mahallesi’ndeki, M.Ö. 8’inci yüzyıldan kalan Aigai Antik Kenti’nde, yaklaşık 2 bin yıllık yol ortaya çıkarıldı.

    İzmir’den Manisa’ya uzanan 60 km’lik antik yol

    MANİSA’nın Yunusemre ilçesine 30 kilometre mesafede bulunan kırsal Köseler Mahallesi’ndeki, M.Ö. 8’inci yüzyıldan kalan Aigai Antik Kenti’nde, yaklaşık 2 bin yıllık yol ortaya çıkarıldı. Antik yolun Aliağa Yenişakran Mahallesi’nden Manisa’ya kadar uzandığı ve 60 kilometre olduğu tahmin ediliyor.
    Yolun, Aliağa’daki Kyme Antik Kenti ve Temnos Antik Kenti ile bağlantılı olduğunu söyleyen Manisa Celal Bayar Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Aigai Antik Kenti Kazı Başkanı Doç. Dr. Yusuf Sezgin, “Şu ana kadar tespit ettiğimize göre, antik kente bağlanan üç farklı ana yol var. Ziyaretçilerin antik yolları kullanmasını istiyoruz. Şu an kazmakta olduğumuz yol aslında Athena kutsal alanına ulaşıyor” diye konuştu. l 

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Veliler ‘taşımalı eğitim istemiyorum’ diyebilecek

    Veliler ‘taşımalı eğitim istemiyorum’ diyebilecek

    EMemur, emekli milyonları ilgilendiriyor! 4000 TL maaş ve...

    EMemur, emekli milyonları ilgilendiriyor! 4000 TL maaş ve...

    "Kaşıkçı cinayetinin örtbasını Türkiye önledi"

    "Kaşıkçı cinayetinin örtbasını Türkiye önledi"

    Ekinezyalar açacak kadınlar kazanacak

    Ekinezyalar açacak kadınlar kazanacak

    Sıradaki Haber