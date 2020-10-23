İzmir’in ‘çekim’ yerleri

İzmir Vakfı’nın bünyesinde faaliyetlerini sürdüren İzmir Sinema Ofisi, şehrin doğal sinema platosu olarak kullanılabilmesi için önemli bir adım attı. İzmir Kalkınma Ajansı’nın desteğiyle çalışmalarına başlanan İzmir Sinema Envanteri’nde 2 ay içinde 30 ilçenin tamamında saha çalışması yapılarak görsel cazibesi yüksek 356 çekim mekânı tespit edildi. Bu noktalar fotoğraf çekimleri ve 360 derece video kayıtlarıyla arşivlendi. Sinema Envanteri, Kemeraltı’nın tarihi dokusunu yansıtan hanlardan yeşiller içindeki Yamanlar Sanatoryumu’na, Lübbey Köyü’nden Kalem Adası’na, modern kent yapılarından arkeolojik alanlara, endüstri bölgelerinden eski şehir sokaklarına kadar farklı dokudaki alanlardan geniş bir yelpaze sunuyor. Kentteki 5 üniversitenin toplam 8 bölümünde öğrenim gören genç sinemacıların yapılacak projelerde değerlendirilmesi de envanterin hedeflediği gelişmelerden biri olarak ayrıca önem taşıyor. İzmir Sinema Envanteri’ne ulaşmak isteyenlerin İzmir Sinema Ofisi ile iletişime geçebileceği belirtildi.