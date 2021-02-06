Kadife ve buzağı güvenilir ellerde

Muğla’nın Marmaris ilçesinde rögara düşen 3 aylık sıpa, Büyükşehir Belediyesi ekiplerince kurtarıldı, Geçici Hayvan Bakımevi’nde ameliyat edildi. ‘Kadife’ adı verilen sıpanın tedavisinin sürdüğü belirtildi. Bodrum’da da su dolu kuyuya düşen buzağı, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Yapılan kontrolde iyi olduğu belirlenen buzağı sahibine teslim edildi. İbrahim Kılıç, buzağıyı kurtaran itfaiye ekiplerine teşekkür etti.