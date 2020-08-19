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    HaberlerEge Haberleri ‘Kadınlarımızın sesi yükselmeli’
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    19.08.2020 - 07:00 |

    ‘Kadınlarımızın sesi yükselmeli’

    Geçen yıl 15 Ağustos’ta cinayete kurban giden Merve Kotan’ın ailesi, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nu ziyaret etti. Kotan ailesi ziyarette, Merve Kotan’ın yıl hayrı için satın aldıkları tekerlekli sandalyeleri ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırılmak üzere Büyükşehir Belediyesi’ne teslim etti.

    ‘Kadınlarımızın sesi yükselmeli’

    Geçen yıl 15 Ağustos’ta cinayete kurban giden Merve Kotan’ın ailesi, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nu ziyaret etti. Kotan ailesi ziyarette, Merve Kotan’ın yıl hayrı için satın aldıkları tekerlekli sandalyeleri ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırılmak üzere Büyükşehir Belediyesi’ne teslim etti. Başkan Çerçioğlu, CHP Aydın İl Kadın Kolları Başkanı Ayşe Özdemir ile kadın meclislerinden Kadire Özkan’ın da hazır bulunduğu ziyarette anne Fadime Kotan ile Merve Kotan’ın ablası Ayşenur Kotan’a üzüntülerini ifade etti. “Ülkemizde 2019 yılında 474 kadının öldürüldü. Gencecik Merve’mizi kaybetmenin üzüntüsünü ve acısını en içimizde hissediyoruz. İstanbul Sözleşmesi’nin uygulanmaya başlaması için sesimizi daha da yükseltmeliyiz. Kadınlarımızın şiddetle hayattan koparılmalarını istemiyoruz” dedi.

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