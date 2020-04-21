'Kavuşmamıza az kaldı'

Koronavirüs nedeniyle spor müsabakalarına ara veren ve idmanlarını evde bireysel olarak sürdüren İzmir ekipleri Göztepe, Altay ve Karşıyaka’ya, Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ’dan mesaj geldi. Kulüplere bir süre daha evde kalmaları konusunda uyarıda bulunan Başkan İduğ, en kısa sürede maçlarda tekrar görüşeceklerine inandığını söyledi. Bu zor günlerin ancak birlik olmakla sona ereceğinin altını çizen İduğ, “Tüm taraftarlarımızı bizler de çok özledik. Onların biraz daha sabırlı olmasını diliyorum. Birlik ve beraberlik içerisinde sağlıklı günlere koşacağız” şekilde konuştu.

“Kavuşmak için, evde kal”

Göztepe taraftarlarının videosunu paylaşan Başkan İduğ, marşların, tribünlerin ve liglerin bekleyebileceğini dile getirerek, “Yeni evinde asırlık başarılar yaşayacağınızı biliyoruz. Tekrar kavuşmak ve güzel günler yaşamak için şimdi evde kal” yorumunu yaptı. Altay’ın Bornova Stadı’nda yaşadığı zaferleri hatırlatan Başkan İduğ, Altaylı taraftarların videosuna, “Uğurlu stadımızda sizi tekrar ağırlamak istiyoruz. Süper Lig yolunda yürümek için şimdilik evde kalın” açıklamasını yaptı. Karşıyakalı taraftarların tribün videosuna ise “Güzel tribünlerinizi en kısa sürede görmek istiyoruz. Takımlarınızı tekrar desteklemek için biraz daha evde kalın” mesajını yazan Başkan İduğ’a taraftarlar büyük ilgi gösterdi.

‘Sana söz evde kalacağız’

Öte yandan kulüpler de, Başkan İduğ’un yaptığı paylaşımlara yanıt verdi. Altay resmi hesabından, “Süper Lig’e giden yolda Bornovamıza döneceğimiz gün için sabırsızlanıyoruz”, Karşıyaka sosyal medyadan, “Güzel günlerde, hep birlikte, daha yüksek sesle Kaf Kaf diyebilmek için evde kalmaya devam ediyoruz” mesajını yayınladı.