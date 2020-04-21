BİST98.9460EURO7,53-0,09USD6,950,13ALTIN378,710,92
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri 'Kavuşmamıza az kaldı'
    ABONE OL
    21.04.2020 - 07:00 | | Berke Mankır Milliyet

    'Kavuşmamıza az kaldı'

    Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla, İzmir ekipleri Göztepe, Altay ve Karşıyaka’ya olan özlemini dile getirdi. Kavuşmaya az kaldığını belirten İduğ, “Kulüplerimizin maçlarını ve taraftarımızı çok özledik. Bu süreci birlik içerisinde atlatacağız” dedi

    'Kavuşmamıza az kaldı'

    Koronavirüs nedeniyle spor müsabakalarına ara veren ve idmanlarını evde bireysel olarak sürdüren İzmir ekipleri Göztepe, Altay ve Karşıyaka’ya, Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ’dan mesaj geldi. Kulüplere bir süre daha evde kalmaları konusunda uyarıda bulunan Başkan İduğ, en kısa sürede maçlarda tekrar görüşeceklerine inandığını söyledi. Bu zor günlerin ancak birlik olmakla sona ereceğinin altını çizen İduğ, “Tüm taraftarlarımızı bizler de çok özledik. Onların biraz daha sabırlı olmasını diliyorum. Birlik ve beraberlik içerisinde sağlıklı günlere koşacağız” şekilde konuştu.

    “Kavuşmak için, evde kal”

    Göztepe taraftarlarının videosunu paylaşan Başkan İduğ, marşların, tribünlerin ve liglerin bekleyebileceğini dile getirerek, “Yeni evinde asırlık başarılar yaşayacağınızı biliyoruz. Tekrar kavuşmak ve güzel günler yaşamak için şimdi evde kal” yorumunu yaptı. Altay’ın Bornova Stadı’nda yaşadığı zaferleri hatırlatan Başkan İduğ, Altaylı taraftarların videosuna, “Uğurlu stadımızda sizi tekrar ağırlamak istiyoruz. Süper Lig yolunda yürümek için şimdilik evde kalın” açıklamasını yaptı. Karşıyakalı taraftarların tribün videosuna ise “Güzel tribünlerinizi en kısa sürede görmek istiyoruz. Takımlarınızı tekrar desteklemek için biraz daha evde kalın” mesajını yazan Başkan İduğ’a taraftarlar büyük ilgi gösterdi.

    ‘Sana söz evde kalacağız’

    Öte yandan kulüpler de, Başkan İduğ’un yaptığı paylaşımlara yanıt verdi. Altay resmi hesabından, “Süper Lig’e giden yolda Bornovamıza döneceğimiz gün için sabırsızlanıyoruz”, Karşıyaka sosyal medyadan, “Güzel günlerde, hep birlikte, daha yüksek sesle Kaf Kaf diyebilmek için evde kalmaya devam ediyoruz” mesajını yayınladı.

    Corona virüsle mücadelede son 24 saatSağlık Bakanlığı, son 24 saatte 4 bin 674 kişiye Kovid-19 tanısı konulduğunu, 123 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam vaka sayısının 90 bin 980'e, can kaybının 2 bin 140'a yükseldiğini bildirdi.
    daha fazla video için
    Corona virüsü yenen hemşire, taburcu olduKırıkkale'de, yakalandığı corona virüsü (Covid-19) yenerek taburcu olan 32 yaşındaki Saliha hemşire, "Bizler sizin için buradayız, durmak yok yola devam. Evde kal, güçlü kal Türkiye" dedi.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Meclis’in açılış tarihi duyuruldu

    Meclis’in açılış tarihi duyuruldu

    Ücretsiz izne eksik gün ayarı! Milyonları kapsıyor

    Ücretsiz izne eksik gün ayarı! Milyonları kapsıyor

    'Fakirler koronadan ölsün' diyerek denize girmişlerdi! Cezaları belli oldu

    'Fakirler koronadan ölsün' diyerek denize girmişlerdi! Cezaları belli oldu

    ‘Çınarlarımızı birer birer kaybediyoruz’

    ‘Çınarlarımızı birer birer kaybediyoruz’

    Sıradaki Haber