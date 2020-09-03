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    HaberlerEge Haberleri Kaya’nın adı Menemen’de yaşayacak
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    03.09.2020 - 00:02 |

    Kaya’nın adı Menemen’de yaşayacak

    Menemen Belediyesi, Asarlık Irmak Mahallesi’nde yapımını tamamladığı, Türk halk müziği ve özgün müziğin önemli ismi Ahmet Kaya’nın adını verdiği parkı törenle hizmete açtı.

    Kaya’nın adı Menemen’de yaşayacak

    Belediye Başkanı Serdar Aksoy, parkı 1 Eylül Dünya Barış Günü’nde bilerek açmak istediklerini söyledi, “Bizim ihtiyacımız olan şeyler barış, demokrasi, özgürlüktür. Bunların hepsi Ahmet Kaya’nın da fikirlerinde, söylemlerinde var. Kaya şarkılarıyla yüreklerde yaşıyor, yaşamaya da devam edecek” dedi. Konuşmasına, Kaya’nın Şafak Türküsü şarkısının sözlerini okuyarak devam eden Başkan Aksoy, bundan sonraki süreçte iki tane daha park açılışı gerçekleştireceklerini ve Asarlık’a İZBAN durağı gelmesi için girişimlerde bulunduklarını müjdeledi.

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