Kaya’nın adı Menemen’de yaşayacak

Belediye Başkanı Serdar Aksoy, parkı 1 Eylül Dünya Barış Günü’nde bilerek açmak istediklerini söyledi, “Bizim ihtiyacımız olan şeyler barış, demokrasi, özgürlüktür. Bunların hepsi Ahmet Kaya’nın da fikirlerinde, söylemlerinde var. Kaya şarkılarıyla yüreklerde yaşıyor, yaşamaya da devam edecek” dedi. Konuşmasına, Kaya’nın Şafak Türküsü şarkısının sözlerini okuyarak devam eden Başkan Aksoy, bundan sonraki süreçte iki tane daha park açılışı gerçekleştireceklerini ve Asarlık’a İZBAN durağı gelmesi için girişimlerde bulunduklarını müjdeledi.