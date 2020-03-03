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    HaberlerEge Haberleri Kent Söyleşileri’nde sözcükler ve notalar
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    03.03.2020 - 07:00 |

    Kent Söyleşileri’nde sözcükler ve notalar

    Medical Park İzmir Hastanesi ve Mövenpick Hotel İzmir sponsorluğunda gerçekleşen Kent Söyleşileri’ne bu ay yazar Nedim Gürsel ve sanatçı Melihat Gülses konuk oldu.

    Kent Söyleşileri’nde sözcükler ve notalar

    Medical Park İzmir Hastanesi ve Mövenpick Hotel İzmir sponsorluğunda gerçekleşen Kent Söyleşileri’ne bu ay yazar Nedim Gürsel ve sanatçı Melihat Gülses konuk oldu. ‘Sözcüklerden Notalara Sanat Şehrin Ruhunda’ teması üzerine gerçekleştirilen söyleşide Gürsel, mekân olarak İzmir’de geçen ‘Baba Bak Deniz’ isimli yeni kitabından bahsetti. Gülses de, keman eşliğindeki canlı performanslarıyla müzik ziyafeti yaşattı.

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